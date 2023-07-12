Украина национализировала часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление"

Участок нефтепродуктопровода около 800 км был предназначен для транспортировки дизельного топлива из России и Белоруссии на Украину и далее в страны Европы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Суд на Украине национализировал участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который ранее использовался для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии на Украину и далее в страны Европы. Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ).

"Хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил иск ФГИУ о признании за государством права собственности на участок магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", расположенный на территории Украины", - сообщается на странице фонда в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В сообщении утверждается, что бывшие собственники трубопровода якобы были связаны с "окружением" украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Украинский участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" протяженностью около 800 км был предназначен для транспортировки дизельного топлива из России и Белоруссии на Украину и далее в страны Европы. До 23 февраля 2021 года его эксплуатировала компания "Прикарпатзападтранс". Ее владельцами числились белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер, которых украинские СМИ связывали с "окружением Виктора Медведчука".

Также в феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте имущества компании, с 2021 года этот актив находится в управлении компании "Укртранснафта". В том же году Фонд государственного имущества Украины подал иск в хозяйственный суд Житомирской области с просьбой признать трубопровод собственностью украинского государства. В конце июня суд принял решение удовлетворить иск ФГИУ и национализировать нефтепродуктопровод. Фонд обнародовал это решение 12 июля.