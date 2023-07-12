Белый дом сообщил, что Байден прямо объяснит Зеленскому, почему Украину не приняли в НАТО

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, любая страна перед тем, как вступить в альянс, "должна отвечать определенным требованиям в вопросе демократических реформ"

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским прямо объяснит ему, почему страна не была принята в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании CNN.

По его словам, любая страна перед тем, как вступить в НАТО, "должна отвечать определенным требованиям в вопросе демократических реформ". "Это касается и Украины", - подчеркнул Салливан. По его словам, страны НАТО намерены "работать с Украиной на пути к ее членству в НАТО, но не готовы пригласить ее сейчас же".

"Президент Зеленский, очевидно, придерживается другой точки зрения по этому вопросу. Президент Байден сегодня прямо изложит ему причины, свои соображения, как он это делал в телефонных разговорах и на встречах, а также внимательно выслушает президента Зеленского", - отметил помощник Байдена по нацбезопасности.

Как сообщил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны блока приняли решение упразднить план действий для членства Украины и обещали пригласить Киев в альянс, когда все условия будут выполнены. По его словам, условия для вступления Украины будут оценивать страны - члены альянса. Говоря об условиях, Столтенберг подчеркнул, что Украина должна модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности. Он также заявил, что НАТО никогда не обозначает временные рамки в процессе вступления стран в альянс. Также ранее в альянсе неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к альянсу невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.