Президент Турции и премьер Греции договорились провести совет сотрудничества в Салониках

Реджеп Тайип Эрдоган и Кириакос Мицотакис отметили "позитивный климат в отношениях" стран

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече на полях саммита НАТО в Вильнюсе договорились поддерживать более частые контакты и провести заседание совета двустороннего сотрудничества этой осенью в Салониках. Об этом в среду сообщила администрация турецкого лидера.

"Стороны договорились провести следующее заседание совета сотрудничества высокого уровня осенью в Салониках. Они поручили своим министрам иностранных дел курировать этот процесс и докладывать о ходе работы. Эрдоган и Мицотакис подчеркнули намерение поддерживать более частые контакты на всех уровнях с целью формирования атмосферы доверия и создания условий, которые улучшат турецко-греческие отношения", - говорится в сообщении.

Оба руководителя отметили "позитивный климат в отношениях", который "отвечает интересам обоих государств". Эрдоган и Мицотакис "договорились использовать эту позитивную динамику" и "в предстоящий период активизировать несколько каналов связи".

Турция неоднократно заявляла, что выступает за налаживание диалога с Грецией для решения спорных вопросов, в том числе по границам территориальных вод, воздушного пространства в Эгейском море и демилитаризации греческих островов. Греция при этом заявляет, что готова вести с Турцией переговоры лишь по вопросу установления границ исключительных экономических зон с тем, чтобы представить их результаты для окончательного вердикта на рассмотрение Международного суда ООН в Гааге.