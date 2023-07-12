Президент ЮАР возглавит делегацию страны на саммите Россия - Африка

Также прибудет глава МИД Наледи Пандор, сообщили в посольстве республики в Москве

МОСКВА, 12 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса возглавит делегацию страны на предстоящем в Санкт-Петербурге саммите Россия - Африка, также прибудет глава МИД Наледи Пандор. Об этом сообщили в среду ТАСС в посольстве республики в Москве.

"Президент Рамапоса принял приглашение президента [России Владимира] Путина посетить саммит. Он будет возглавлять делегацию ЮАР, - информировали в диппредставительстве. - Также подтверждаем, что министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор будет на саммите".

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".