12 июля, 12:54,
обновлено 12 июля, 13:17
Саммит Россия – Африка

Президент ЮАР возглавит делегацию страны на саммите Россия - Африка

Также прибудет глава МИД Наледи Пандор, сообщили в посольстве республики в Москве

МОСКВА, 12 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса возглавит делегацию страны на предстоящем в Санкт-Петербурге саммите Россия - Африка, также прибудет глава МИД Наледи Пандор. Об этом сообщили в среду ТАСС в посольстве республики в Москве.

"Президент Рамапоса принял приглашение президента [России Владимира] Путина посетить саммит. Он будет возглавлять делегацию ЮАР, - информировали в диппредставительстве. - Также подтверждаем, что министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор будет на саммите".

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
ЮАРРоссияРамапоса, СирилПандор, НаледиСаммит Россия – Африка
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