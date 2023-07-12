Правительство Молдавии одобрило соглашение с Украиной о строительстве моста через Днестр

Мост должен стать ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом, а украинские экспортеры получат кратчайший путь в страны Центральной и Юго-Восточной Европы

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство Молдавии одобрило подписанное в июне соглашение с Украиной о строительстве автомобильного моста через реку Днестр в районе города Ямполя.

"Правительство одобрило соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Днестр на молдавско-украинской государственной границе, в районе населенных пунктов Косэуцы - Ямполь. Соглашение подписано в Киеве 12 июня 2023 года", - говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Договоренность о строительстве моста достигнута на встрече президентов двух стран Майи Санду и Владимира Зеленского в 2021 году. Мост должен стать ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом, а украинские экспортеры получат кратчайший путь в страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Он станет частью дорожной инфраструктуры между украинскими городами Могилев-Подольский - Ямполь - Крыжополь - Бершадь - Умань. Общая протяженность моста составит более 1,4 тыс. метров. На нем будет две полосы для движения автомобилей с тротуарами с обеих сторон.