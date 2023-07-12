МВД Белоруссии рассчитывает на участие ЧВК "Вагнер" в подготовке спецподразделений

Как отметил замглавы ведомства Николай Карпенков, весной в Бресте, Гомеле и Гродно создали три отряда специального назначения

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Руководство МВД Белоруссии ведет переговоры с представителями ЧВК "Вагнер" об их участии в процессе подготовки бойцов создаваемых в республике специальных подразделений. Об этом сообщил журналистам замглавы МВД - командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

"Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК "Вагнер", которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт", - приводит его слова агентство БелТА.

Весной в Бресте, Гомеле и Гродно созданы три отряда специального назначения. "Эти спецподразделения тренировались инструкторами СОБР, инструкторами, имеющими боевой опыт, которые прошли и Сирию, и Ливию", - сказал командующий.

По его словам, основное предназначение таких отрядов станет повышение боевых возможностей войск в особых условиях. "Это борьба с диверсионно-разведывательными группами, незаконными вооруженными формированиями. Чтобы этот навык был, мы уже работаем на протяжении нескольких месяцев, прикрываем нашу государственную границу, работаем в тесном взаимодействии и с пограничниками, и силами специальных операций", - пояснил заместитель министра.