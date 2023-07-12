Вице-премьеры Армении и Азербайджана обсудили делимитацию границы

Мгер Григорян и Шахин Мустафаев договорились в рабочем порядке определить дату и место проведения следующей встречи

ЕРЕВАН, 12 июля. /ТАСС/.Вице-премьер Армении Мгер Григорян и его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев провели четвертое заседание Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

"12 июля 2023 года на границе между Арменией и Азербайджаном состоялась четвертая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Стороны, с учетом договоренностей, достигнутых в различных форматах на уровне руководителей стран, продолжили обсуждение вопросов делимитации, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что стороны договорились в рабочем порядке определить дату и место проведения следующей встречи. Предыдущая встреча комиссии состоялась 3 ноября в Брюсселе.