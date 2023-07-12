Байден заявил, что все участники Совета НАТО - Украина поддержали принятие Киева в альянс

По словам американского президента, все союзники согласились отменить требование Плана действий по членству для Украины и создать путь для членства Киева в Североатлантическом альянсе, пока Украина "продолжает добиваться прогресса в необходимых реформах"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Все участники заседания Совета НАТО - Украина высказались за принятия Киева в альянс. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая после завершения первого заседания совета в среду в Вильнюсе.

"Мы только что завершили первое заседание Совета НАТО - Украина. И все союзники согласились с тем, что будущее Украины - в НАТО. Это не стало неожиданностью ни для кого из нас", - сказал глава американской администрации. "Надеюсь, это не стало неожиданностью и для вас, г-н президент", - добавил Байден, обращаясь к находившемуся рядом с ним лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

"Все союзники согласились отменить требование Плана действий по членству для Украины и создать путь для членства [Киева в Североатлантическом альянсе], пока Украина продолжает добиваться прогресса в необходимых реформах. Однако мы не ждем завершения этого процесса, чтобы принять на себя долгосрочные обязательства по безопасности Украины", - подчеркнул хозяин Белого дома.

"Участники G7 сегодня принимают совместную декларацию поддержки Украины, чтобы ясно дать понять: наша поддержка будет продолжаться в долгосрочной перспективе в будущем", - считает Байден.

При этом он использовал русскую, а не украинскую форму имени Зеленского. "Владимир и я... Мне не следует быть таким фамильярным: г-н Зеленский и я обсуждали, когда я находился на Украине и когда мы встречались в других местах, того рода гарантии, которые мы (западные страны - прим. ТАСС) можем предоставить [Киеву] в промежутке (то есть до предполагаемого вступления в НАТО - прим. ТАСС). Так что долгосрочные обязательства, которые мы на себя сегодня принимаем, подкреплены пониманием того, что в промежутке мы будем обеспечивать безопасность Украины <...> от любого рода агрессии, который может иметь место", - утверждал президент США. Кроме того, он отдельно поблагодарил премьер-министра Японии Фумио Кисиду за оказание Токио помощи Киеву. "Позвольте мне начать с того, чего я не планировал говорить: очень немногие в Европе и <...> Северной Америке думали, что этот человек <...> придет на помощь Украине", - отметил Байден. В связи с этим он приветствовал решение Японии увеличить оборонный бюджет и предположил, что специальная военная операция России на Украине "затрагивает весь мир".

НАТО выразила в итоговом заявлении, принятом во вторник в столице Литвы, мнение, что будущее Украины - в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и [когда Киевом] будут выполнены [предъявляемые Западом] условия", говорится в принятом в Вильнюсе коммюнике саммита Североатлантического блока.