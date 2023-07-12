Столтенберг заявил, что НАТО не будет вести переговоры с РФ о членстве Украины в альянсе

Генсек альянса отметил, что "переговоры по решению конфликта на Украине пройдут только тогда, когда Украина будет готова к ним"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс не намерен вести переговоры с Россией по вопросу вступления Украины в объединение. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита организации.

"Переговоры по решению конфликта на Украине пройдут только тогда, когда Украина будет готова к ним: ничего про Украину без Украины. Чем больше военной помощи мы даем Украине, тем больше территории они могут освободить и тем сильнее они будут на переговорах. Поэтому мы продолжаем (предоставлять военную помощь - прим. ТАСС) и приветствуем объявления союзников о предоставлении дальнобойных ракет, систем ПВО и других вооружений. Мы хотим, чтобы они были сильнее за столом переговоров, а не то, чтобы НАТО вела переговоры за Украину", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, намерены ли страны НАТО вести переговоры с Москвой по вопросу членства Украины.

Как сообщил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны блока приняли решение упразднить план действий для членства Украины и обещали пригласить Киев в альянс, когда все условия будут выполнены. По его словам, условия для вступления Украины будут оценивать страны - члены альянса. Говоря об условиях, Столтенберг подчеркнул, что Украина должна модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности. Он также заявил, что НАТО никогда не обозначает временные рамки в процессе вступления стран в альянс. Также ранее в альянсе неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к альянсу невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможное вступление Украины в НАТО очень опасным для европейской безопасности.