G7 намерена продолжить санкционное давление на Россию

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Страны "Группы семи" (G7) продолжат оказывать экономическое и политическое давление на Россию в связи с ее спецоперацией на Украине. Об этом говорится в декларации "семерки" об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украины, принятой в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Мы будем работать над тем, чтобы издержки <...> для России продолжали расти, включая санкции, экспортный контроль, а также меры, направленные на то, чтобы привлечь к ответственности <...> организаторов <...> атак на объекты критической гражданской инфраструктуры Украины", - отмечается в документе. Страны G7 также заявили о том, что продолжат поддерживать "деятельность международных механизмов, таких как Международный уголовный суд" (МУС).

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье "Эпоха противостояния", опубликованной в "Российской газете", заявил, что Западу для достижения компромисса с РФ потребуется реформировать некоторые международные организации, в том числе, вероятно, ООН. Нынешние же "международные фрики типа МУС, Совета Европы или ОБСЕ уже на смердящей помойке мирового развития", отметил он.