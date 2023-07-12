Зеленский в присутствии Байдена назвал саммит НАТО успешным для Украины

Украинский лидер отметил "очень практическую и беспрецедентную помощь" стран альянса Киеву

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в присутствии американского коллеги Джо Байдена назвал итоги саммита НАТО в Вильнюсе успешными для Киева.

"Итоги саммита НАТО в Вильнюсе - это очень необходимый и значительный успех для Украины", - сказал Зеленский по итогам заседания Совета Украина - НАТО. Он отметил "очень практическую и беспрецедентную помощь" стран альянса Киеву.

Ранее на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский назвал итоги саммита альянса хорошими, но не идеальными для Украины.

Во вторник, направляясь в Литву, украинский президент высказывал недовольство в связи с тем, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе не намерены обозначать конкретные сроки приглашения Киева в альянс. Зеленский назвал такую ситуацию беспрецедентной, абсурдной и похожей на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом блока.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО решили упразднить план действий для членства Украины и обещали пригласить Киев в альянс, когда все условия будут выполнены.