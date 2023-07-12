Гарантии безопасности для Украины от G7 и подтопления на Кубани. Главные события 12 июля

Гарантии безопасности для Украины от G7

Лидеры стран G7 приняли совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины, которое также содержит гарантии безопасности. Группа семи обещала нарастить поставку вооружений, отдав приоритет дальнобойной артиллерии и боевой авиации. Также страны "семерки" пообещали поддерживать дальнейшее развитие оборонно-промышленной базы Украины, обучать украинских военнослужащих, сотрудничать в области обмена разведывательной информацией.

В G7 также заявили о необходимости создать механизм возмещения ущерба Киеву.

Однако конкретные долгосрочные двусторонние обязательства Запада в сфере безопасности предстоит выработать путем переговоров, заявил президент США Джо Байден.

Подтопления на Кубани

В четырех поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС из-за сильных дождей и выхода из русла реки Небуг. В Дефановке из палаточных лагерей эвакуировали группу туристов в составе 40 человек.

Спасатели также эвакуировали маломобильных жителей в четыре пункта временного размещения. За три часа в районе выпало 144 мм осадков, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Четыре человека числятся пропавшими без вести. Также причинен ущерб социальным объектам и инфраструктуре. По официальным данным, жертв нет.

Передача Киеву систем обнаружения беспилотников

Япония предоставит Киеву системы обнаружения беспилотников. Отмечается, что в этих целях Токио использует средства в размере $30 млн, которые ранее страна передала в фонд НАТО.

Первое заседание совета Украина - НАТО

В Вильнюсе открылось первое заседание Совета Украина - НАТО (СУН). Генсек альянса Йенс Столтенберг во вступительном слове обещал президенту Владимиру Зеленскому "расширить военную поддержку, чтобы помочь Украине освободить свои земли и сдерживать будущую агрессию России".

Столтенберг также пояснил, что СУН будет регулярно собираться на уровне глав государств, министров иностранных дел и обороны, начальников генштабов и послов. Кроме того, будут создаваться специальные тематические рабочие группы. Таким образом, эта структура станет полным аналогом Совета Россия - НАТО, который был создан в 2002 году.

Штраф за демонстрацию ЛГБТ

Суд оштрафовал "Фонбет ТВ" на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ. Протокол составили из-за отсутствия маркировки "18+" на клипе Summer Really Hurt Us певицы Alma.