Дуда заявил, что саммит НАТО принял решения о создании складов с вооружением в Польше

Польский президент добавил, что эти склады будут использоваться всеми странами восточного фланга

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс принял решения, касающиеся размещения в Польше складов с вооружением для тех сил, которые могут быть переброшены в страну в случае угрозы.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в среду на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

По его словам, "склады с вооружением НАТО нужны для того, чтобы перебрасывать только солдат, а не перевозить вместе с ними всю инфраструктуру".

"Соответствующее решение принято. Склады будут в том числе и у нас. Они будут заполняться", - указал Дуда. Он добавил, что эти склады будут использоваться всеми странами восточного фланга.