Фон дер Ляйен обсудила с Эрдоганом поддержку ЕС по продлению зерновой сделки

Председатель ЕК также приветствовала согласие Турции двигаться в направлении приема Швеции в НАТО

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО поддержку усилий Киева и Анкары, направленных на продление зерновой сделки. Об этом фон дер Ляйен сообщила в среду в Twitter.

"Хорошая встреча с президентом Эрдоганом. Я приветствую соглашение Турции двигаться в направлении приема Швеции в НАТО. Мы также обсудили продолжающуюся поддержку со стороны ЕС усилиям Украины и Грузии по продлению зерновой сделки и перспективы улучшения двусторонних отношений Турции и ЕС", - написала она.

Фон дер Ляйен не уточнила, обсуждалось ли выполнение требований России по зерновой сделке.

Турция во вторник согласилась начать ратификацию на прием Швеции в НАТО в обмен на обязательство ЕС расширить соглашение о таможенном союзе и предоставить Анкаре безвизовый режим, в рамках "интенсификации переговоров" о вступлении Турции в Евросоюз. Как сообщил в среду ТАСС дипломатический источник в Анкаре, вероятность пролонгации черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля, невысока, но сохраняется.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. С 18 мая зерновая сделка была продлена еще на два месяца, до 17 июля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее предупредил, что ни о каком продлении зерновой сделки не может идти речи, если российский пакет стамбульских договоренностей не заработает. Он отметил, что до сих пор сделка реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия.