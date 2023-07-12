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12 июля, 14:47,
обновлено 12 июля, 15:03

МАГАТЭ не видит угроз на Ровенской, Чернобыльской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС

По данным агентства, на четырех станциях "нет проблем, связанных с обеспечением ядерной и физической безопасности"

ВЕНА, 12 июля. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не видят угроз ядерной и физической безопасности на Ровенской, Чернобыльской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в среду.

"Команды экспертов МАГАТЭ сообщают, что, несмотря на трудности, возникшие в результате конфликта, на этих объектах продолжают соблюдаться графики эксплуатации и заправки топливом. Они также подтверждают, что на этих четырех объектах нет проблем, связанных с обеспечением ядерной и физической безопасности", - заявили в организации. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
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