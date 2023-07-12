12 июля, 14:54

Байден пошутил, что Украину могут принять в НАТО за 1 час 20 минут

НАТО 11 июля приняла итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее Украины - в альянсе

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отшутился в ответ на вопрос журналиста о том, сколько времени потребуется Западу на то, чтобы принять Украину в НАТО. Как передает пресс-пул Белого дома, американский лидер ответил: "Час двадцать минут".

Байден и президент Украины Владимир Зеленский выступили перед репортерами по завершении двусторонней встречи, состоявшейся в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

11 июля НАТО приняла итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее Украины - в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия", говорится в документе. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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