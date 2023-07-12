Что вошло в декларацию стран G7

Дальнейшая поддержка Украины и гарантии безопасности. Что вошло в декларацию стран G7

Группа семи (G7) увеличит поставку вооружений Украине, при этом приоритет будет отдан дальнобойной артиллерии и боевой авиации. Об этом говорится в декларации "семерки" об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии пообещали, что будут поддерживать дальнейшее развитие оборонно-промышленной базы Украины, обучать украинских военнослужащих, сотрудничать в области обмена разведывательной информацией, поддерживать оборону в киберсфере, в том числе путем противостояния гибридным угрозам.

Киев, в свою очередь, обязался провести реформы в области госуправления, борьбы с коррупцией и усиления гражданского контроля за военной сферой.

Кроме того, в декларации обозначено, что другие страны могут в любой момент присоединиться к ней.

ТАСС собрал основные тезисы из документа.

Военная и экономическая поддержка

G7 обещала обеспечить Украину современным вооружением на земле, в воздухе и на море. Приоритет будет отдан средствам ПВО, артиллерии, дальнобойному вооружению, боевой авиации.

Кроме того, страны "семерки" будут обучать украинских военных.

Украине будет предоставлена техническая и финансовая поддержка для удовлетворения ее неотложных потребностей, а также помощь в достижении экономической стабильности и энергетической безопасности.

G7 продолжит поддерживать "деятельность международных механизмов, таких как Международный уголовный суд".

Гарантии безопасности

Страны G7 начинают переговоры с Украиной по двусторонним обязательствам и договоренностям в области безопасности.

"Семерка" обещает работать с украинскими властями над расширенным пакетом договоренностей по безопасности в случае нового конфликта с РФ в будущем.

Поддержку получат, в частности, инициативы в области киберзащиты, противодействия гибридным угрозам.

Конкретные гарантии для Киева по безопасности будут выработаны путем переговоров, заявил президент США Джо Байден по итогам встречи лидеров стран Группы семи (G7) и украинского президента Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Антироссийские меры

Лидеры стран "семерки" заявили, что продолжат оказывать экономическое и политическое давление на РФ.

Речь идет о санкциях, экспортном контроле, а также мерах, направленных на то, чтобы привлечь к ответственности организаторов "атак на объекты критической гражданской инфраструктуры Украины".

G7 считает необходимым создать механизм для возмещения ущерба Украине. Подтверждена заморозка российских активов до выплаты ущерба Украине.

Обязательства Украины

Украина обязалась провести реформы в области госуправления, борьбы с коррупцией, а также усилить гражданский контроль за военной сферой.

Киев должен повышать подотчетность при использовании партнерской помощи, продолжать реформы, которые подтверждают его приверженность демократии, верховенству права, уважению прав человека и свободе прессы.