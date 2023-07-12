12 июля, 15:01,
обновлено 12 июля, 15:29
Военная операция на Украине

Эрдоган выразил готовность стать посредником в урегулировании ситуации между РФ и Украиной

Вместе с тем турецкий лидер отметил, что такого предложения ему не поступало

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду о готовности стать посредником в урегулировании ситуации между РФ и Украиной, но отметил, что такое предложение ему не поступало.

"Если стороны согласятся или захотят, чтобы мы выступили в качестве посредника, мы будем рады этому. Как Стамбул стал центром для зернового коридора, так и мы всегда готовы быть посредником в таких шагах. Турция - это одна из стран, которые могут встречаться как с Россией, так и с Украиной. Но пока такое предложение нам не поступало", - заявил Эрдоган на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Вильнюсе на просьбу журналиста прокомментировать утверждения о том, что он станет посредником для установления мира между Москвой и Киевом.
  

Теги:
УкраинаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипВоенная операция на Украине
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