Байден заявил, что Украина от США никуда не денется

Перед началом встречи украинский лидер Владимир Зеленский написал в Twitter, что в поле зрения лидеров на переговорах будет "безопасность [Украины] и все, что ее усилит"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе отшутился, что Киев никуда не денется от Вашингтона.

В начале встречи, трансляцию которой вел телеканал "Рада", Байден после многочисленных благодарностей Зеленского за помощь Украине пошутил: "Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами".

Перед началом встречи Зеленский написал в Twitter, что в поле зрения лидеров на переговорах будет "безопасность [Украины] и все, что ее усилит".

Ранее украинский президент встретился с другими странами - членами альянса, в частности с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьером Канады Джастином Трюдо и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.