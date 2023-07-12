12 июля, 15:09,
обновлено 12 июля, 15:23

Эрдоган намерен обсудить с Путиным выдачу Украине главарей "Азова"

Турецкий президент повторил, что надеется на визит российского лидера в Турцию в августе

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Анкарой Киеву главарей нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией).

"Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали (выдачи боевиков Киеву - прим. ТАСС), ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет", - подчеркнул турецкий лидер на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита НАТО. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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