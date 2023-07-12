Молния
12 июля, 15:34,
обновлено 12 июля, 15:52

Эрдоган заявил о желании быстро одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО

Однако "парламент сейчас закрыт", подчеркнул президент Турции

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на быстрое завершение процесса одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, но отметил, что парламент, который должен обсудить заявку, сейчас закрыт.

"Есть дорожная карта, которую шведские власти нам предоставят. После этого мы передадим ее в парламент. Сейчас наш парламент закрыт. Когда он откроется, то, уверен, спикер вынесет этот документ в приоритетные вопросы повестки дня", - сказал Эрдоган на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Вильнюсе. 

Теги:
ШвецияТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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