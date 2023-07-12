12 июля, 15:39

Макрон выступил против открытия представительств НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе

Президент Франции отметил, что "альянс - североатлантическая организация, с географией не поспоришь"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. НАТО должна поддерживать партнерские отношения со странами Индо-Тихоокеанского региона, но для открытия представительств альянса в этой зоне время не пришло. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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"НАТО должна иметь партнеров, с которыми ведется совместная работа по вопросам безопасности, в Индо-Тихоокеанском регионе, Африке, на Ближнем Востоке. Но альянс - североатлантическая организация, с географией не поспоришь, - сказал он. - Не должно создаваться впечатление, что НАТО каким-то образом пытается легитимизировать свое физическое присутствие в других регионах. Я думаю, что в этом отношении мы приняли правильное решение - оставаться в рамках тесного партнерства, координации и плотного стратегического сотрудничества, но не стремиться "расширять пространство борьбы", поскольку сейчас для этого неподходящее время".

Ранее на пресс-конференции в Вильнюсе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пока не отказался от идеи открыть офис в Японии, в будущем этот вопрос будет рассмотрен.

Для открытия офиса НАТО в Японии потребуется единогласное одобрение всех членов альянса. Франция имеет возможность заблокировать этот шаг, который обсуждается еще с 2007 года. 

Теги:
ФранцияСтолтенберг, ЙенсМакрон, Эмманюэль
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