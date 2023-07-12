По словам президента Франции, НАТО намерена снабжать Киев необходимыми вооружениями в долгосрочной перспективе

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал конфликт на Украине "войной на истощение". Такое мнение он выразил в среду на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

По словам президента, НАТО намерена снабжать Киев необходимыми вооружениями в долгосрочной перспективе. "И даже если это война на истощение, мы продолжим поддержку", - заверил Макрон.

Ближайшая перспектива

По словам президента, в ближайшей перспективе альянс предусматривает поставки вооружений, которые призваны "изменить ход украинского контрнаступления и его эффективность". Как уточнил он, речь идет, в частности, о таком оружии, как французские крылатые ракеты SCALP.

Хотя Франция участвует в санкциях против России и оказывает помощь Украине, Париж стремится "избежать эскалации и расширения конфликта", утверждал Макрон.

Гарантии НАТО Киеву

"Мы также выступили с ясным посланием, что путь для вступления Украины в НАТО открыт", - заявил Макрон. По его словам, безопасность Европейского континента "не может рассматриваться без гарантий безопасности и будущего статуса Украины".

"Я считаю, что на саммите мы сделали то, что должны были сделать. И сохранили при этом единство всех союзников", - добавил французский лидер.

Французские ракеты

Макрон после прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля заявил о намерении Франции передать Украине ракеты большой дальности. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню сообщил, что часть ракет уже поставлена, другая находится в процессе транспортировки. Министр отказался раскрыть их количество.

По данным агентства Reuters, Франция намерена поставить Украине в общей сложности 50 SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца.