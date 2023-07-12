В Швеции прошла акция с сожжением устава НАТО

За происходящим наблюдали многочисленные полицейские, которые не зафиксировали противоправных действий, сообщает газета Helsingborgs Dagblad

СТОКГОЛЬМ, 12 июля. /ТАСС/. Манифестация с сожжением устава НАТО в Хельсингборге на юге Швеции прошла в среду без происшествий. За происходящим наблюдали многочисленные полицейские, державшиеся в стороне из-за отсутствия противоправных действий, сообщает газета Helsingborgs Dagblad.

Изначально организатор акции, 29-летний Лукас Юнгквист, подал заявку на "демонстрацию с сожжением священных текстов". Однако позже принес извинения всем тем, кого это задело и оскорбило, и заявил, что вместо Корана огню будет предан устав НАТО.

Как отмечает издание, "за время между подачей заявки и его (Юнгквиста - прим. ТАСС) выходом на сцену президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успел дать зеленый свет вступлению Швеции в НАТО", и это заставило организатора акции изменить первоначальные планы. Он намеревался сжечь Коран, чтобы спровоцировать Турцию отказаться ратифицировать шведскую заявку и тем самым остановить или хотя бы затормозить процесс вступления своей страны в Североатлантический альянс. В новых обстоятельствах он решил выразить свой протест сожжением устава НАТО.

В результате манифестация вылилась в "длинную речь и дискуссию", сообщает газета. На голове у главного действующего лица была бейсболка с названием праворадикальной партии "Жесткий курс", лидер которой, датско-шведский подданный Расмус Палудан, уже неоднократно устраивал в Швеции акции с сожжением священной для мусульман книги. Они вызывали массовые беспорядки.

В понедельник Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после переговоров турецкого президента с премьером королевства Ульфом Кристерссоном, генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Швеция при этом обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Парламент Венгрии также еще не проголосовал за вступление Швеции в НАТО.