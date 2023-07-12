В ФРГ умерла первая в истории страны женщина, возглавившая правительство федеральной земли

Хайде Симонис было 80 лет

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Первая женщина, возглавившая правительство федеральной земли в истории Германии, бывший премьер-министр Шлезвиг-Гольштейна Хайде Симонис умерла в возрасте 80 лет. Об этом в среду сообщил журнал Der Spiegel.

По его информации, Симонис (Социал-демократическая партия Германии) занимала пост премьер-министра германского региона с 1993 по 2005 годы. С 2005 по 2008 год она была председателем отделения ЮНИСЕФ в Германии.

Политическая карьера Симонис началась в 1969 году со вступлением в Социал-демократическую партию Германии. В 1976 году она была избрана депутатом Бундестага, где позже стала членом руководства фракции СДПГ и главой бюджетного комитета. В июне 1988 года Симонис вернулась в Киль (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) в качестве министра финансов в местном правительстве.