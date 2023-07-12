Генсек ООН направил письмо Путину с предложениями по продлению зерновой сделки

В организации пояснили, что письмо касается устранения препятствий для расчетов через Россельхозбанк

ООН, 12 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 июля направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложениями по реализации российской части зерновой сделки. Об этом заявил в среду представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В рамках продолжающихся усилий в этом направлении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу", - сказал он.

Дюжаррик отметил, что генсек ООН готов к дальнейшему взаимодействию с Россией по своим предложениям по зерновой сделке.

"Генеральный секретарь ООН остается в контакте со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и выражает свою готовность к дальнейшему взаимодействию по своему предложению с Российской Федерацией", - сказал Дюжаррик.

Письмо Гутерриша Путину затрагивает предложения по расчету через Россельхозбанк, сообщили в ООН.

"Цель (письма - прим. ТАСС) - устранение препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, на чем неоднократно настаивала РФ, а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю", - сказал он.

По данным организации, российская сторона получила письмо генсека и изучает его.

"Мы знаем, что они его получили и рассматривают его", - сказал он. "Генеральный секретарь ООН в письме выразил готовность к дальнейшим контактам", - добавил Дюжаррик.

Он пояснил, что ООН "исходит из того, что понедельник, 17 июля, будет последним днем, после которого [зерновой] коридор перестанет работать", если сделка не будет продлена.