Bloomberg: лидеры НАТО на ужине с Зеленским призвали его остыть

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Лидеры стран НАТО во время общего ужина с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером во вторник в Вильнюсе призвали его остыть после резкой критики в адрес альянса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на присутствовавших на ужине лиц.

По словам собеседника агентства, Зеленскому было сказано "остыть и посмотреть на весь пакет" обязательств Запада, в рамках которого Украина получила подтверждение того, что однажды станет членом НАТО. Кроме того, Киев получил новые гарантии безопасности от G7.

Президент США Джо Байден, ранее выступивший против присоединения Украины к НАТО в ближайшее время, на ужине не присутствовал, отмечает Bloomberg.

Во вторник, после того как саммит НАТО принял итоговое заявление, но до общего ужина, Зеленский выступил с резкой критикой альянса, поскольку документ не содержал временных рамок вступления Украины в НАТО.