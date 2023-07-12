МИД Белоруссии считает, что после урегулирования ситуации на Украине мир не будет прежним

По словам главы ведомства Сергея Алейника, уже более сотни стран не видят альтернативы построению глобальной многополярной системы

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Мир не будет прежним после урегулирования ситуации вокруг Украины, уже более сотни стран не видят альтернативы построению глобальной многополярной системы. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, комментируя итоги состоявшейся в начале июля в Баку встречи глав МИД стран Движения неприсоединения.

"Будет ошибкой считать, что после урегулирования украинского кризиса ситуация вернется на круги своя. Настроения в кулуарах и по итогам всех встреч четко демонстрируют, что никакой альтернативы справедливой многополярности страны - члены Движения неприсоединения не рассматривают", - сказал глава белорусского МИД в интервью агентству БелТА.

Алейник подчеркнул, что этот цивилизационный процесс уже не остановить. "Никто больше не хочет мириться ни с финансовым, ни с военным, ни с какими-либо другими видами давления и диктата. Отдельные крупные страны в ходе наших переговоров прямо и без купюр об этом говорили", - сказал министр, указав, что для всех важны прекращение неоколониальной зависимости от стран золотого миллиарда, создание новых эффективных форматов взаимодействия, трансформация экономик, уход от чистого сырьевого экспорта, индустриализация.

Руководитель белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что Движение неприсоединения представляет палитру разнообразных мнений и позиций государств, порой противоречащих друг другу, "и это нормально". "Конечно, полнейшей идиллии внутри Движения неприсоединения нет. Однако по своим базовым принципам - невмешательство во внутренние дела, неприятие одностороннего давления, недопустимость неоколониализма, неприемлемость селективных подходов и так далее - Движение неприсоединения солидарно и выступает единым голосом", - указал Алейник.

Движение неприсоединения объединяет 120 стран, еще 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя.