Зеленский предложил главе МО Британии, чтобы украинцы ежедневно благодарили его за помощь

Украинский президент ответил на слова Бена Уоллеса о том, что страны Запада хотели бы услышать от Киева слова благодарности за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в состав НАТО по ускоренной процедуре

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, чтобы украинцы каждое утро благодарили его за военную помощь.

Ранее глава британского оборонного ведомства заявил на публичном форуме НАТО, который проходит на полях саммита альянса в Вильнюсе, что страны Запада хотели бы услышать от Украины слова благодарности за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в состав НАТО по ускоренной процедуре.

"Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим [за военную помощь]. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра [Уоллеса]. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", - прокомментировал Зеленский заявление главы МО Великобритании на пресс-конференции в столице Литвы.

Президент Украины спросил у присутствовавшего в зале украинского министра обороны Алексея Резникова: "Алексей, у вас плохие отношения с министром обороны [Великобритании]?". В ответ глава МО сказал: "Прекрасные". По просьбе Зеленского Резников публично поблагодарил Уоллеса за военную помощь Великобритании. Президент Украины также попросил его в среду позвонить главе британского оборонного ведомства.