Зеленский сообщил, что решение о поставках Украине ракет ATACMS пока не принято

Газета The New York Times сообщала, что чиновники администрации президента США Джо Байдена обсуждают возможные поставки Украине ракет ATACMS

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Решение о поставках тактических баллистических ракет ATACMS Киеву пока не принято. Об этом сообщил на пресс-конференции в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть такие разговоры, пока нет решения. Лучше не поднимать вопрос, потому что есть ожидания людей и военных", - ответил он на соответствующий вопрос.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что чиновники администрации президента США Джо Байдена обсуждают, поставлять ли Украине ракеты ATACMS. При этом газета указывает, что Соединенные Штаты пока не решаются передать Киеву ракеты, хотя и признают, что украинским войскам не хватает снарядов для контрнаступления.

Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции. Дальность действия ATACMS составляет около 190 миль (чуть более 300 км), что на 40 миль (64 км) больше, чем у ракет, поставляемых Лондоном и Парижем.

7 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США еще не приняли решения, передавать ли Украине ракеты ATACMS.