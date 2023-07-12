12 июля, 16:53

Кисида сообщил, что не смог провести переговоры с Зеленским из-за проблем с графиком

При этом премьер-министр Японии отметил, что коротко пообщался с украинским президентом в ходе церемонии, на которой была обнародована совместная декларация G7

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Переговоры между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые должны были пройти в среду в Вильнюсе, не состоялись из-за проблем с графиком. Об этом сам Кисида сообщил японским журналистам в столице Литвы, где в среду завершился саммит НАТО.

"К сожалению, мы не смогли провести переговоры, поскольку другие встречи затянулись", - приводит слова премьера агентство Киодо. В то же время Кисида отметил, что коротко пообщался с Зеленским в ходе церемонии, на которой была обнародована совместная декларация Группы семи (G7) об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятых на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Последний раз Кисида и Зеленский встречались в Хиросиме в конце мая, куда украинский президент прилетал для участия в саммите G7. 

Теги:
ЯпонияУкраинаКисида, ФумиоЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация