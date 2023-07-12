Кисида сообщил, что не смог провести переговоры с Зеленским из-за проблем с графиком

При этом премьер-министр Японии отметил, что коротко пообщался с украинским президентом в ходе церемонии, на которой была обнародована совместная декларация G7

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Переговоры между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые должны были пройти в среду в Вильнюсе, не состоялись из-за проблем с графиком. Об этом сам Кисида сообщил японским журналистам в столице Литвы, где в среду завершился саммит НАТО.

"К сожалению, мы не смогли провести переговоры, поскольку другие встречи затянулись", - приводит слова премьера агентство Киодо. В то же время Кисида отметил, что коротко пообщался с Зеленским в ходе церемонии, на которой была обнародована совместная декларация Группы семи (G7) об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятых на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Последний раз Кисида и Зеленский встречались в Хиросиме в конце мая, куда украинский президент прилетал для участия в саммите G7.