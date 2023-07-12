Зеленский, считает, что поддержка Украины Западом не уменьшится

Президент добавил, что помощь Запада во многом зависит от ситуации на поле боя

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Поддержка Киева со стороны западных партнеров не уменьшится, соответствующие гарантии получены от лидеров стран НАТО. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не знаю все ли откровенны со мной до конца и все ли правдиво, но мы верим партнерам. <...> Я детально прорабатываю с партнерами моменты, которые могут осложнять процессы [поддержки Украины]. Наша команда донесла все важные детали, поэтому поддержка не будет уменьшаться. По крайней мере так сказали партнеры", - сообщил он.

Зеленский добавил, что помощь Запада во многом зависит от ситуации на поле боя. "Мы не можем просто стоять на месте и рассчитывать, что десятилетиями нас будут поддерживать", - заключил он.