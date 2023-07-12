ЮАР выдала США бывшего министра финансов Мозамбика, обвиняемого в коррупции

Мануэль Чанг был арестован на территории ЮАР в декабре 2018 года по ордеру, выданному судебными властями США

ПРЕТОРИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг, обвиняемый в коррупции, экстрадирован в среду из ЮАР в США. Об этом сообщило южноафриканское правительство.

"Министерство юстиции и исполнения наказаний подтверждает, что правоохранительные органы ЮАР выдали Чанга Соединенным Штатам 12 июля 2023 года", - приводит заявление южноафриканских властей агентство Reuters.

Чанг был арестован на территории ЮАР в декабре 2018 года по ордеру, выданному судебными властями США. Он подозревается в сокрытии кредитов на сумму до $2 млрд, которые были взяты мозамбикскими компаниями под государственные гарантии у американского банка. Однако его экстрадиция в США была отложена вслед за тем, как аналогичный запрос поступил от властей Мозамбика. После длительных судебных слушаний южноафриканское правительство приняло решение выдать его соседней стране.

В мае Конституционный суд ЮАР признал законным постановление Высокого суда провинции Гаутенг об отмене данного решения Минюста ЮАР и постановил выдать Чанга США.

Мануэль Чанг возглавлял Минфин Мозамбика с 2005 по 2015 год. Он подозревается в причастности делу "о скрытых долгах", в котором фигурируют кредиты, полученные государственными структурами в 2013-2014 годах от частных банков для покупки рыболовных судов. Об этой задолженности государства стало известно только в 2016 году. Соответствующие расследования на предмет того, как расходовалась указанная сумма, ведутся в Мозамбике и в США.