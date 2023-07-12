СМИ: израильский беспилотник атаковал бойцов "Хезболлах" на юге Ливана

По данным портала Al Nashra, беспилотник был сбит шиитскими бойцами

БЕЙРУТ, 12 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал бойцов шиитской вооруженной милиции "Хезболлах", пытавшихся установить камеру видеонаблюдения в пограничном районе Ярин. Об этом сообщил в среду новостной портал Al Nashra со ссылкой на источник в ливанской службе безопасности.

По его данным, беспилотник был сбит шиитскими бойцами. Поступили сведения о нескольких раненых в рядах "Хезболлах" в результате атаки. Командование ливанской армии пока не сделало официального заявления по поводу происшедшего.

Ранее телеканал Al Hadath передал, что израильские военнослужащие открыли огонь по группе активистов из числа сторонников "Хезболлах", которые приблизились к проволочным заграждениям на границе со стороны поселка Эль-Бустан в другом районе Южного Ливана. Согласно сведениям канала, по меньшей мере три человека получили ранения.

По версии Армии обороны Израиля, предотвращена попытка повредить пограничные сооружения. Как информировали в армейской пресс-службе, несколько человек "приблизились к заграждению на границе с Ливаном и попытались его повредить". В ответ израильские военные использовали имеющиеся в их распоряжении средства и заставили нарушителей удалиться от линии границы.

11 июля командующий Временными силами ООН в Ливане генерал-майор Арольдо Ласаро Саенс обсудил в Бейруте с премьер-министром Наджибом Микати шаги по снижению эскалации напряженности на границе после того, как сторонники "Хезболлах" установили несколько палаток в пограничной местности и начали акции протеста. Исполняющий обязанности министра иностранных дел и миграции республики Абдалла Бу Хабиб, который участвовал во встрече, заявил журналистам, что ливанская сторона отвергла требование Израиля убрать палатки, установленные в северной части селения Гаджар. Он утверждал, что "акции жителей проводятся в ответ на израильские нарушения". По словам Бу Хабиба, МИД Ливана направил в Совет Безопасности ООН послание, в котором приведены данные о том, что еврейское государство произвольно изменило линию сухопутной границы в 18 точках.

Для улаживания разногласий между соседними государствами в среду в Израиль прибыл американский посредник Эймос Хокстин (старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности). В октябре прошлого года Ливан и Израиль подписали соглашение о демаркации морской границы, что открыло им путь к освоению нефтегазовых месторождений в исключительной экономической зоне.