Премьер Польши отправил в Грузию врачей для обследования Саакашвили

Матеуш Моравецкий отметил, что республика "не оставляет друзей в беде"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил врачей в Грузию для обследования экс-президента Михаила Саакашвили. Он написал об этом в среду в своем Twitter.

"Мы не оставляем друзей в беде. По моей просьбе группа врачей из группы медико-гуманитарной помощи начала в Грузии комплексное медицинское обследование [бывшего] президента Михаила Саакашвили", - написал Моравецкий.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.