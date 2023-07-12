12 июля, 17:28

Байден считает, что процветание США невозможно без защищенной Европы

По словам американского президента, за прошлые годы трансатлантическое партнерство вышло на новые высоты

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что Соединенные Штаты не смогут процветать без защищенной Европы.

"За прошлые годы мы вывели трансатлантическое партнерство на новые высоты, доказывая важность отношений Европы и США, которые выступают якорем глобальной стабильности. Мысль о том, что Соединенные Штаты могли бы процветать без защищенной Европы, не имеет под собой оснований", - заявил американский лидер, выступая в Вильнюсе с речью, посвященной поддержке Западом Киева.

В Вильнюсе он находится для участия в саммите НАТО и проведения на его полях двусторонних и многосторонних встреч. 

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УкраинаСШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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