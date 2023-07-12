Байден считает, что поддержка Западом Украины со временем не ослабнет

По словам американского президента, "США создали коалицию из более чем 50 стран, чтобы обеспечить Украине возможность защищаться сейчас и в будущем"

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что поддержка Украины со стороны западных стран со временем не ослабнет. Соответствующее заявление американский лидер сделал, выступая в среду с речью в Вильнюсе, где он находится для участия в саммите НАТО и проведения на полях этого совещания ряда многосторонних и двусторонних встреч.

По словам Байдена, "США создали коалицию из более чем 50 стран, чтобы обеспечить Украине возможность защищаться сейчас и в будущем". "Наша поддержка Украины не ослабнет. Мы будем защищать свободу и независимость сегодня, завтра и столько, сколько потребуется", - подчеркнул президент США.

Выступая ранее в среду на двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшейся на полях саммита НАТО в Вильнюсе, американский лидер выразил мнение, что коллективный Запад продемонстрировал в последние два дня осязаемую готовность оказывать масштабную поддержку Киеву.

НАТО приняла 11 июля итоговое заявление саммита в Вильнюсе, в котором выразила уверенность в том, что будущее Украины - в альянсе. Приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Украине, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [предъявляемые Киеву Западом] условия", говорилось в документе.