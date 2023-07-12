Эрдоган заявил, что саммит НАТО сыграл важную роль в процессе вступления Турции в ЕС

По словам президента Турции, Анкара "будет следить за тем, чтобы каждое развитие событий в ближайшем будущем еще больше усиливало роль, вес и эффективность Турции"

АНКАРА, 12 июля. /ТАСС/. Саммит НАТО в Вильнюсе сыграл заметную роль в деле вступления Турции в Евросоюз и отмены санкций против республики. Об этом заявил в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Саммит в Вильнюсе, который мы сегодня успешно завершили, сыграл важную роль в принятии новых подходов и важнейших решений в борьбе с терроризмом, в процессе нашего вступления в Европейский союз и отмены санкций против нашей страны, а также в укреплении возможностей НАТО по сдерживанию. Благодаря тем шагам, которые мы предпримем, мы, надеюсь, еще больше закрепим достигнутые успехи. Мы продолжим очень жестко отстаивать интересы нашей страны, права и законы нашего государства на всех площадках", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Эрдогана, Анкара "будет следить за тем, чтобы каждое развитие событий в ближайшем будущем еще больше усиливало роль, вес и эффективность Турции".

Лидеры Турции и Швеции на переговорах с участием генсека НАТО и главы Евросовета 10 июля перед саммитом альянса в Вильнюсе договорились разблокировать прием Швеции в ЕС, который с прошлого саммита альянса в Мадриде в июне 2022 года фактически застопорился. Взамен Турция добилась от ЕС обещаний об активизации переговоров о своем приеме в ЕС, которые были начаты в 2005 году, в особенности на треках о расширении таможенного союза и предоставлении ей безвизового режима. От Швеции Анкара получила обязательство расширения инвестиций в турецкую экономику, а от НАТО - создания специального механизма по борьбе с терроризмом и назначения координатора альянса по этому направлению.