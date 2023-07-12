Байден заявил, что США работают над укреплением связей между демократиями АТР и Атлантики

Подтверждением тому американский президент назвал то, что представители АТР уже во второй раз были приглашены на саммит НАТО в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты работают над укреплением взаимоотношений между демократическим странами Атлантики и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая в среду с речью в Вильнюсе, где он находится для участия в саммите НАТО и проведения на полях этого совещания ряда многосторонних и двусторонних встреч.

"Мы работаем над усилением связей между атлантическими и тихоокеанскими демократиями, чтобы они могли лучше работать вместе для достижения общих ценностей, к которым все мы стремимся", - сказал президент. По утверждению Байдена, этот процесс можно подтвердить тем, что представители АТР уже во второй раз были приглашены на саммит НАТО в Вильнюсе.

Кроме того, Байден утверждал, что сотрудничество США с такими странами, как Австралия, Индия и Япония призвано "сохранить Индо-Тихоокеанский регион свободным и открытым, процветающим и безопасным". По его словам, "крепкие союзы" между атлантическими государствами и странами АТР позволят "решать наши общие задачи".