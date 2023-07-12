12 июля, 18:02,
обновлено 12 июля, 18:20

Reuters: Байден уверен, что США завершат сделку по продаже Турции истребителей F-16

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов сможет завершить сделку по продаже Турции американских истребителей F-16. Уверенность в этом выразил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в международном аэропорту Вильнюса, сообщило агентство Reuters..

Ранее Анкара запросила у Вашингтона 40 таких истребителей. Американские законодатели могут препятствовать продажам вооружений США другим государствам. Как заявлял госсекретарь Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывали увязать такие поставки Турции с ее шагами, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. 

Теги:
СШАТурцияБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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