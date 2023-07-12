Премьер Армении и госсекретарь Ватикана обсудили ситуацию в регионе

Никол Пашинян и кардинал Пьетро Паролин, в частности говорили об усугублении кризиса в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, гуманитарных вопросах, продолжающихся переговорах по мирному договору между Арменией и Азербайджаном

ЕРЕВАН, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Мы высоко ценим ваш вклад в развитие отношений между Арменией и Ватиканом и готовность придать новый импульс отношениям между странами. Визиты Папы Иоанна Павла II и Папы Франциска в 2001 и 2016 годах очень тепло вспоминаются в Армении, но я также должен подчеркнуть, что это первый визит государственного секретаря Ватикана в Армению. И для меня большая честь принять вас. Это говорит о новом заряде в наших отношениях", - сказал Пашинян, чьи слова приводятся в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся как двусторонних отношений, так и региональных процессов. В частности, они говорили об усугублении кризиса в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, гуманитарных вопросах, продолжающихся переговорах по мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Паролин выразил готовность Святого престола способствовать установлению мира и стабильности в регионе, а также процессу решения гуманитарных проблем, отмечается в сообщении.

Ранее кардинал Паролин встретился с католикосом всех армян Гарегином Вторым.