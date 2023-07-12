Sky: Зеленскому пришлось смягчить риторику на саммите НАТО, чтобы не злить союзников

Обозреватель телеканала отметил, что Киев не может позволить себе рассориться ни с отдельными лидерами, ни настроить против себя общественное мнение в Европе и Северной Америке, которое поддерживает этих лидеров

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден смягчить свою риторику на саммите НАТО в Вильнюсе, чтобы не поссориться с союзниками Киева. Такое мнение высказал в среду международный корреспондент британского телеканала Sky News Джон Спаркс.

"Ощущавшееся чувство недовольства со стороны Украины озвучил вчера ее президент Владимир Зеленский, назвавший отсутствие подвижек по вопросу о членстве [страны в НАТО] "беспрецедентным и абсурдным". Однако сегодня днем во время пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом он смягчил риторику. Уже в примирительном тоне Зеленский заявил, что решение отложить вступление логично и это "можно понять", поскольку "никто не хочет мировой войны", - пишет Спаркс на сайте телеканала. - Зеленский и его правительство находятся в очевидно сложной ситуации. Они хотят получить преимущества, которые дает членство в НАТО, но имеют дело с главными поставщиками высокотехнологичных вооружений, боеприпасов и военных инструкторов. Они не могут позволить себе рассориться ни с отдельными лидерами, ни настроить против себя общественное мнение в Европе и Северной Америке, которое поддерживает этих лидеров".

Обозреватель Sky News отмечает, что именно этими соображениями можно объяснить оптимистичный настрой украинских политиков во второй день саммита, в частности заявления главы МИД страны Дмитрия Кулебы, который приветствовал обязательства о поставках Киеву новых вооружений, а также решение отменить план действий для членства Украины в НАТО.