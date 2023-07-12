Помощник министра обороны США и посол КНР обсудили отношения в военной сфере

Как сообщил Пентагон, инициатива проведения встречи этой исходила от американской стороны

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер и посол Китая в Вашингтоне Се Фэн провели в среду встречу в Пентагоне, на которой обсудили двусторонние отношения в военной сфере и другие вопрос. Об этом сообщило американское военное ведомство.

По его свидетельству, стороны рассмотрели "отношения США и КНР в сфере обороны, а также ряд вопросов международной и региональной безопасности". "Рэтнер также подчеркнул приверженность министерства поддержанию открытых линий связи между военными США и КНР", - отмечается в заявлении Пентагона. В нем поясняется, что инициатива проведения встречи между послом и помощником министра исходила от американской стороны, направившей соответствующее приглашение. Никаких деталей беседы Пентагон не привел.

Выступая 9 июля на брифинге для журналистов, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что американо-китайский военный диалог до сих пор не возобновлен. Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон, несмотря на отказ Пекина, продолжит добиваться восстановления каналов связи между командованием Вооруженных сил США и Народно-освободительной армии Китая.