12 июля, 18:43

В Литве расследуют хищение хакерами секретной информации о саммите НАТО

В соцсетях ранее распространилась информация о том, что хакеры сумели получить доступ к конфиденциальным сведениям организаторов мероприятия, в том числе об охране участников саммита с фамилиями ответственных за это лиц и маршрутах передвижения делегаций.

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Департамент государственной безопасности Литвы расследует инцидент с возможным хищением хакерами секретных данных о проходившем в Вильнюсе во вторник и среду саммите Североатлантического альянса. Информацию об этом агентству BNS подтвердила представитель спецслужбы Аурелия Верницкайте.

"Ситуация нам известна, инцидент расследуется в сотрудничестве с соответствующими инстанциями", - приводятся в сообщении ее слова.

В социальных сетях ранее появились сообщения о том, что группа хакеров сумела получить доступ к конфиденциальным сведениям организаторов мероприятия, в том числе об охране участников саммита с фамилиями ответственных за это лиц и маршрутах передвижения делегаций. 

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