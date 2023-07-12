Директор ФБР признал, что бюро передавало руководству соцсетей информацию от СБУ

Телекомпания CNN ранее сообщила, что ФБР тесно сотрудничало с СБУ для блокировки пророссийских учетных записей в соцсетях

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей признал, что возглавляемое им бюро передавало руководству американских соцсетей данные от Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующее заявление он сделал, выступая в среду на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

Директору ФБР задали вопрос касательно блокировки в одной из соцсетей, предположительно, по наводке СБУ, русскоязычной учетной записи, принадлежащей Госдепартаменту США. Рей заявил, что не знает конкретно об этом случае. "Но я готов предоставить дополнительный контекст вокруг того, что касается СБУ", - продолжил он.

"<…> Служба безопасности Украины, которая является давним хорошим партнером ФБР, попросила нас о помощи по целому ряду вопросов. В том числе - связываться от их лица с американскими компаниями, поскольку вторжение (СВО - прим. ТАСС) нарушило украинские коммуникации. И поэтому мы действительно передавали соцсетям информацию от СБУ", - заявил Рей.

При этом он утверждал, что ФБР "не просит социальные сети подвергать цензуре или подавлять распространение информации". "Мы занимаемся тем, что предупреждаем их в случаях, когда другая разведывательная служба передает нам информацию о том, что за той или иной учетной записью стоит иностранная разведка, - продолжил Рей. - Мы привлекаем к этому внимание соцсетей, но в конечном счете мы отчетливо даем понять, что решение о том, принимать ли какие-либо меры, остается за соцсетями".

Ранее телекомпания CNN сообщила со ссылкой на доклад юридического комитета Палаты представителей Конгресса, что ФБР тесно сотрудничало с СБУ для блокировки пророссийских учетных записей в социальных сетях. В документе, по данным CNN, также указывается, что в своих запросах к корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) и Alphabet, владеющей Google и YouTube, ведомство было очень неизбирательно и в некоторых случаях требовало закрыть учетные записи, где публиковались антироссийские заявления.

Ранее в июле федеральный суд в штате Луизиана запретил администрации президента США Джо Байдена, в том числе Министерству здравоохранения и социальных служб и ФБР, взаимодействовать с руководством социальных сетей по вопросу удаления размещаемых в них публикаций. Соответствующий иск в отношении американской администрации в прошлом году подали сенатор от Миссури, бывший генеральный прокурор этого штата Эрик Шмитт и генпрокурор штата Луизиана Джефф Ландри (оба - республиканцы). Они утверждали, что правительство США "под предлогом борьбы с дезинформацией" вступило в сговор с руководством крупных социальных сетей для цензуры тем, касающихся дела сына президента США Хантера Байдена, происхождения коронавируса и голосования по почте, что, как указали истцы, нарушает свободу слова.