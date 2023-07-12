Блинкен намерен обсудить ракетные пуски КНДР со странами АСЕАН в Индонезии

Госсекретарь США назвал эти пуски "вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН"

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить ситуацию вокруг ракетных пусков КНДР на встречах с союзниками и партнерами на мероприятиях стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на этой неделе в Индонезии. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я хотел бы сказать, что Соединенные Штаты решительно осуждают КНДР за проведенное ею испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Команда президента по национальной безопасности оценивает ситуацию в тесной координации с нашими союзниками и партнерами, с рядом из них госсекретарь Блинкен встретится в ближайшие дни на саммите АСЕАН", - рассказал дипломат.

По его мнению, ракетные пуски Пхеньяна "являются вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, бессмысленно повышают напряженность и рискуют дестабилизировать ситуацию в области безопасности в регионе". "Это свидетельствует о том, что КНДР продолжает отдавать приоритет своим противоправным программам по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а не благополучию своего народа", - утверждал Миллер.

"Мы призываем все страны осудить эти нарушения и обратиться к КНДР с призывом провести серьезные переговоры", - заключил он.

12 июля южнокорейские военные информировали, что КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль председательствовал на чрезвычайном заседании постоянных членов Совета национальной безопасности, проведенном в связи с пуском.

На этой неделе в Индонезии, которая в 2023 году председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, проходит неделя мероприятий АСЕАН. В частности, во вторник в Джакарте открылась четырехдневная встреча глав МИД АСЕАН, в ближайшие дни состоятся отдельные встречи АСЕАН с партнерами. 13-14 июля пройдут Восточноазиатский саммит и региональный форум АСЕАН по безопасности. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и к настоящему времени объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.