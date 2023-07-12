Госдеп заявил, что США не занимаются переоценкой отношений с Израилем

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер добавил, что страны "связаны особыми узами"

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не ведут переоценку своих отношений с Израилем. С таким заверением выступил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя новую колонку главного внешнеполитического обозревателя газеты The New York Times Томаса Фридмана, в которой говорится, что американская администрация начала переоценку отношений с еврейским государством.

"Нет, не было разговоров ни о какого рода официальной переоценке", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, "США и Израиль связаны особыми узами". "И наша приверженность обеспечению безопасности Израиля непоколебима. Наше партнерство опирается на разделяемые демократические ценности и интересы. Но скажу, что, как и в большинстве [других двусторонних] отношений, у нас есть разногласия и обеспокоенности. И вы видели, что мы затрагивали эти противоречия и обеспокоенности в частном порядке. И вы видели, что президент [США Джо Байден] и другие [должностные лица] в [американской] администрации говорили об этом публично", - отметил Миллер.