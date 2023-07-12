Байден считает, что вопрос об Украине в НАТО не имеет значения ввиду гарантий Запада

Американский президент уверен, что его украинский коллега это понимает

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что вопрос о членстве Украины в НАТО не имеет значения в связи с гарантиями в сфере безопасности, взятыми на себя коллективным Западом перед Киевом.

Беседуя в среду с журналистами перед вылетом из Вильнюса в Хельсинки, американский лидер подтвердил, что принятия Украины в Североатлантический альянс не будет, пока на ее территории идут боевые действия. Однако для украинского президента Владимира Зеленского вопрос о сроках вступления его страны в НАТО не столь значим, считает Байден. "Этого (принятия Украины в НАТО - прим. ТАСС) нет, пока не закончится война. Зеленский понимает следующее: в НАТО он сейчас или нет - к делу не относится, пока у него есть [взятые на себя государствами Запада] обязательства", - заявил глава вашингтонской администрации. Его высказывания привел пресс-пул Белого дома.