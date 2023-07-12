12 июля, 19:18,
обновлено 12 июля, 19:44
Военная операция на Украине

Байден: военные НАТО признали, что контрнаступление является для Киева трудной задачей

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Военные из числа участников мероприятий в рамках саммита НАТО в Вильнюсе отметили, что проведение контрнаступления является для Украины сложной задачей. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, общаясь с журналистами в международном аэропорту Вильнюса перед вылетом в Хельсинки.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Американскому лидеру был задан вопрос о том, предоставил ли ему на состоявшейся в литовской столице встрече президент Украины Владимир Зеленский какие-либо новые данные о ходе контрнаступления. "Я не могу вдаваться в подробности, мы долго говорили там со всеми военными, и они все еще оптимистично настроены, но они знают, что это трудная задача", - привел слова Байдена пресс-пул Белого дома. Американский лидер добавил, что не считает допустимым обсуждать связанные с этим детали. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация