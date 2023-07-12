Байден: военные НАТО признали, что контрнаступление является для Киева трудной задачей

ВИЛЬНЮС, 12 июля. /ТАСС/. Военные из числа участников мероприятий в рамках саммита НАТО в Вильнюсе отметили, что проведение контрнаступления является для Украины сложной задачей. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, общаясь с журналистами в международном аэропорту Вильнюса перед вылетом в Хельсинки.

Американскому лидеру был задан вопрос о том, предоставил ли ему на состоявшейся в литовской столице встрече президент Украины Владимир Зеленский какие-либо новые данные о ходе контрнаступления. "Я не могу вдаваться в подробности, мы долго говорили там со всеми военными, и они все еще оптимистично настроены, но они знают, что это трудная задача", - привел слова Байдена пресс-пул Белого дома. Американский лидер добавил, что не считает допустимым обсуждать связанные с этим детали.