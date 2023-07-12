США заявили о планах вывести Украину на стабильный фундамент в долгосрочной перспективе

Вашингтон сфокусирован на том, чтобы гарантировать наличие у Киева достаточного количества боевых сил, сильной и устойчивой экономики, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. США, как и другие страны Группы семи (G7), приступят к двусторонним переговорам с Украиной, в фокусе которых будет оказание долгосрочной военной и экономической помощи Киеву и вывод ее на крепкий фундамент. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя декларацию о гарантиях безопасности для Украины, принятую в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Опубликованное сегодня заявление Группы семи запустило процесс, в рамках которого мы начнем двусторонние переговоры с Украиной, и другие страны, которые входят в Группу семи, начнут двусторонние переговоры о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности, которые мы можем ей предоставить. Мы много говорили <...> о военной помощи, которую мы оказали Украине, как вы знаете, мы продолжаем на постоянной основе направлять ей новые пакеты военной помощи, но в центре озвученных сегодня усилий то, как мы можем вывести Украину на требуемый долгосрочный фундамент", - сообщил Миллер.

"Мы сфокусированы на том, чтобы гарантировать наличие у Украины достаточного количества крепких боевых сил, способных защищать страну, сильной и устойчивой экономики. Также, как я уже говорил вчера, мы сфокусированы на помощи, которая нужна Украине для проведения реформ и поддержания надлежащего государственного управления, требуемого для прогресса ее европейских притязаний", - сказал он, отказавшись называть конкретные сроки действия гарантий безопасности.

"Я не хочу прогнозировать никаких сроков, как я уже говорил, это обсуждения, которые мы и другие страны начинаем с ними", - пояснил Миллер, добавив, что США приветствуют желание других стран присоединиться к инициативе Группы семи.

Миллеру напомнили о намерении Франции передать Киеву ракеты большой дальности SCALP и спросили, не отстает ли Вашингтон от союзников в вопросе поставок этого типа вооружений. "Решение о поставке Украине ATACMS еще не принято, но если вы посмотрите на общие объемы военной помощи, то я бы отвел США место впереди всех", - ответил на это представитель Госдепартамента.